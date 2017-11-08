Пожар на военном объекте вызвал пробку на юго-западе Москвы

На юго-западе столицы загорелся технический объект Службы внешней разведки (СВР) России.
Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель службы полковник Сергей Иванов.
Источник агентства уточнил, что в подвале здания СВР загорелся кабельный коллектор, в котором могла находиться ремонтная бригада.
Огонь тушат 15 пожарных автомобилей. Из здания эвакуируют людей.
«Российская газета» сообщает, что на 38-м километре МКАД в районе Ясенево, где горит здание СВР, возникла большая автомобильная пробка.
К месту пожара на объекте Службы внешней разведки выехал начальник московского главка МЧС https://t.co/p9XLTklFgQ#Москва #пожар pic.twitter.com/ZYTYOqlc98— Пятый канал Новости (@5tv) 8 ноября 2017 г.