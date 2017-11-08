Пожар на военном объекте вызвал пробку на юго-западе Москвы

На юго-западе столицы загорелся технический объект Службы внешней разведки (СВР) России.

Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель службы полковник Сергей Иванов.

Источник агентства уточнил, что в подвале здания СВР загорелся кабельный коллектор, в котором могла находиться ремонтная бригада.

Огонь тушат 15 пожарных автомобилей. Из здания эвакуируют людей.

«Российская газета» сообщает, что на 38-м километре МКАД в районе Ясенево, где горит здание СВР, возникла большая автомобильная пробка.