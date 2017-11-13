Под завалами рухнувшей в Саранске новостройки оказались рабочие

В понедельник, 13 ноября, в Саранске обрушилась новостройка. В результате погиб один человек.

Как сообщает издание «Столица С», в новостройке на улице Фурманова в Саранске обрушились лестничные пролеты между первым и шестым этажами. В результате, по данным издания, погиб один рабочий.

Отмечается, что под завалами находятся строители.

По данным «Интерфакса», в результате обрушения пострадали четыре человека. «Четыре человека, предварительно, госпитализированы с травмами в тяжелом состоянии», — сказал источник агентства в экстренных службах.