На сбившего мать с ребенком дипломата РФ в Киеве завели дело

Сотрудник посольства России сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Киеве.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Украины Ярослава Тракало, авария произошла в центре Киева вечером 15 ноября. Автомобиль с номерами посольства России сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. В результате женщина получила закрытый перелом, а ребенок — ушиб таза.

Отмечается, что за рулем автомобиля находился сотрудник российского посольства. Он добровольно прошел медицинское освидетельствование, которое не обнаружило следов алкоголя в его организме.

«По словам пострадавших, водитель транспортного средства предоставил им на месте первую помощь», — добавил Тракало.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. При этом пресс-секретарь Нацполиции подчеркнул, что водитель защищен дипломатическим иммунитетом, его машина не изымалась.

По данным издания, речь может идти о атташе посольства РФ Чингизе Михамадееве.