Двое совершили самоубийство в психиатрической больнице СИЗО

Двое заключенных, переведенные из «Матросской тишины» в СИЗО «Бутырка», погибли с разницей в 12 часов.

О произошедшем в психиатрической больнице СИЗО «Бутырка» «Интерфаксу» рассказала член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Она уточнила, что трагедия произошла в ночь на 10 ноября.

«10 ноября около 01:40 ночи находившийся в камере 40-летний мужчина попытался покончить с собой, был экстренно доставлен в НИИ им.Склифосовского, где скончался. Позже, около 09:00, переведенный на место погибшего в ту же камеру 30-летний мужчина совершил самоубийство», — рассказала Меркачева.

Она отметила, что в случае, если в камере кто-то погибает, заключенных размещают по другим камерам, а место происшествия опечатывают для выяснения деталей. По словам Меркачевой, в этом случае такого не произошло.

«Причем оба мужчины ранее пытались покончить с собой в "Матросской тишине"», — отметила член ОНК.

Меркачева подчеркнула, что попытки самоубийства в «Матросской тишине» уже должны был стать поводом для проверок.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)