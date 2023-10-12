Дагестанский погром

В ходе беспорядков, по официальным сообщениям, задержаны 60 человек и пострадали более 20, в том числе 9 полицейских. Возбуждено несколько уголовных дел.

«В широком смысле кризис как пригожинский мятеж. Захват международного аэропорта, бессилие правоохранительных органов, отсутствие действий местных властей», – отреагировал на события в Дагестане Алексей Венедиктов*.

Вдобавок ко всему перечисленному махачкалинский бунт чуть не перерос в давно забытый еврейский погром.

Акции поддержки Палестины в России периодически стали приобретать антисемитский характер. Параллельно с беспорядками в махачкалинском аэропорту толпа осаждала отель «Фламинго» в дагестанском Хасавюрте в поисках израильских беженцев, чуть ранее был подожжен строящийся еврейский культурный центр в Нальчике, а на митинге в Карачаево-Черкесии требовали выселить евреев из республики.

Воздушное судно из Тель-Авива с проходившими в Израиле лечение детьми и их родителями на борту приземлилось в махачкалинском аэропорту в 19:17 МСК, и его уже ждали встречающие с отнюдь не добрыми намерениями. К девяти вечера протестующие сумели прорваться на взлетно-посадочную полосу. Израильтян искали везде, даже в турбинах самолета, и подозревали во всех пассажирах – погромщики окружили врача-узбека из Смоленска Дильшота Мамадалиева и требовали доказать, что он не еврей.

Не найдя израильтян, бунтовщики принялись вымещать злобу на полицейских. Начались задержания, и около двух ночи территория аэропорта была полностью очищена от протестующих.

Как и во время пригожинского мятежа, пропаганда находилась в полной растерянности.

«То, что происходит сейчас в Дагестане, плохо. Очень-очень плохо. Интересно, кем организовано», – написала Маргарита Симоньян.

Организаторов довольно быстро нашли. Махачкалинцев активно созывал на протест телеграм-канал «Утро Дагестана», который связывают с бежавшим в Киев экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым**. Правда, сам Пономарев** заявил, что организационно и финансово поддерживал канал только во время частичной мобилизации осенью 2022-го, а сейчас никаких связей с ним не имеет и выступает на стороне Израиля. Тем не менее Пономарев** еще в августе 2023-го называл канал «нашим» в прямом эфире украинского телевидения.

Утром 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов, которого было не видно и не слышно во время самого протеста, обвинил в организации волнений упомянутый канал и «предателей, бандеровцев».

Списать вину на предателей всегда легко. Гораздо труднее признать, что Дагестан постоянно фигурирует в списке самых бедных и дотационных регионов страны, где низкие зарплаты и высокая безработица. А при таких условиях достаточно лишь искры, чтобы направить народный гнев на причину бед. Особенно если причина вымышленная.

*Власти РФ считают иноагентом.

**Власти РФ считают иноагентом, экстремистом и террористом.