Движение на Варшавском шоссе Москвы, затрудненное из-за ДТП с 9 авто, восстановлено

Как сообщает Дептранс столицы, ДТП с участием девяти автомобилей произошло сегодня утром, 17 апреля, на Варшавском шоссе. По предварительным данным, никто не пострадал. Об аварии сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем телеграм-канале.

Как следует из сообщения Дептранса, сегодня в Москве на Варшавском шоссе в районе д. 9 столкнулись 9 автомобилей, на месте работают оперативные службы, движение было серьезно затруднено.

«Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно. Движение транспорта в сторону центра затруднено на 3 км. На месте работают оперативные службы» — написал департамент.

На фотографии, которую опубликовал Дептранс, видно, что среди участников происшествия два грузовика и семь легковых автомобилей.

Согласно последним данным ведомства, движение на Варшавском шоссе восстановлено.