В Москве завели дело против 23-летнего петербуржца, убившего прохожего молотком

СК столицы возбудил уголовное дело об убийстве москвича жителем Петербурга, которому померещилась «нечистая сила».

Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел в ночь на 16 марта около жилого дома на улице Довженко в Москве. Подозреваемый напал на прохожего, нанес ему множественные удары ногами в голову, после чего избил его молотком. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Как пишет «Интерфакс», молодой человек признался, что напал на прохожего, приняв его за «нечистую силу».

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).