На Сахалине мужчина угрожал взорвать автобус с пассажирами

Днем 31 декабря на Сахалине мужчина грозился устроить взрыв в пассажирском автобусе. Об этом пишет «АСТВ.ру».

Междугородний автобус двигался по рейсу «Южно-Сахалинск – Дальнее». Инцидент произошел примерно в три часа дня. Мужчина встал и начал выкрикивать угрозы.

Всего кроме водителя в салоне находилось около 20 человек. Всех удалось эвакуировать без угрозы для здоровья. Позже правоохранители не обнаружили ни при мужчине, ни в салоне ничего опасного.

На место выехал пожаро-спасательный отряд, ДПС и Росгвардия. Мужчина был доставлен в горотдел полиции.