Около 25 человек погибли при взрывах в аэропорту Йемена

В Йемене в аэропорту города Адена произошли несколько взрывов в момент, когда на площадку сел самолет из Саудовской Аравии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы газеты The Independent.

В самолете находились чиновники недавно сформированного правительства национального согласия. Атака началась в момент, когда политики спускались по трапу.

Из числа министров никто не пострадал. Разные источники называют число от 12 до 25 погибших в результате инцидента. Сообщается, что один из взрывов произошел в зале ожидания аэропорта, а очевидцы утверждают, что также неизвестные стреляли по людям.

Министр информации предположил, что за терактом стоят повстанцы-хуситы, но пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Военизированное противостояние продолжается в Йемене с марта 2014 года.