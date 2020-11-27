Москвичку ударили ножом в шею за нежелание знакомиться

В Москве правоохранительные органы завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в связи с инцидентом в Сходненском тупике. Об этом рассказывает «Росбалт».

Мужчина услышал в упомянутой локации крики о помощи, после чего обнаружил у железнодорожных путей 25-летнюю девушку с ножевым ранением в шею.

Пострадавшая была госпитализирована, а нападавший вскоре был задержан в проезде Стратонавтов. Им оказался 37-летний неоднократно судимый мужчина.

Выяснилось, что агрессора возмутило то, что девушка отказалась с ним знакомится и он решил расправится с ней таким образом.