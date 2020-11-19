Жителей московского региона предупредили о гололедице и порывистом ветре

Из-за ледяного дождя, который прошел в Москве и Подмосковье, столичные аэропорты задержали или отменили 27 рейсов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». Всего в ночь на 19 ноября были отменены 17 рейсов, задержаны десять. В частности, в «Шереметьево» отменены девять рейсов, в «Домодедово» – четыре, так же как и во «Внуково».

В настоящий момент аэровокзалы работают в штатном режиме. «Рулежные дорожки, взлетно-посадочные полосы и перроны регулярно обрабатывают антиобледенительными реагентами и чистятся от наледи. Запас реагентов достаточный», – рассказали «Интерфаксу» представители диспетчерских служб московского авиаузла. Они отметили, что рейсы могут задерживать.

По данным Гидрометцентра, сегодня днем в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки, по области гололед и гололедица. Температура в Москве составит 1-3 градуса, ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, местами с порывами 15-20 м/с.