Стало известно об еще одной жертве теракта в Вене

Число жертв стрельбы в австрийской столице возросло до трех, четвертый погибший – один из террористов.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента земельной полиции Вены Герхарда Пюрстля. «Три жертвы среди гражданских лиц, четвертый погибший – сам преступник», – рассказал Пюрстль.
Уточняется, что среди погибших – двое мужчин и одна женщина.
Напомним, стрельба в нескольких точках Вены произошла накануне, 2 ноября. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт, жителей города просят оставаться дома, нападавших разыскивают.