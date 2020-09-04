Токсиколог из Омска: На состояние Навального могло повлиять отсутствие завтрака

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации. Об этом сообщает «Коммерсант».

Омские медики считают, что болезнь Навального могла быть спровоцированна диетами, алкоголем, стрессом, переутомлением, длительным пребыванием на солнце, переохлаждением или элементарным отсутствием завтрака. По мнению Сабаева, у политика не были повреждены почки, легкие и печень, что может свидетельствовать об отсутствии ядов в организме.

«Данные анамнеза, то есть история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней: проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела. Поэтому все, с чем пациент поступил, и тот лабораторный комплекс изменения обмена веществ — он, в общем говоря, уже был накануне, за несколько часов, даже дней до поступления изменения начали формироваться», — заявил господин Сабаев журналистам.