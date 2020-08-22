Военные рассказали об экстренной посадке самолета Ан-26 в Перми

В аэропорту Перми накануне, 21 августа, после срабатывания датчика неисправности двигателя совершил посадку военно-транспортный самолет Ан-26.

Об этом сообщает ТАСС. По данным пресс-службы ЦВО, в результате инцидента никто не пострадал.

«21 августа в ходе выполнения планового полета военно-транспортного самолета Ан-26 авиационного объединения ЦВО сработал датчик неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно вернулся на аэродром вылета. В результате авиаинцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.