На Ставрополье подросток насмерть сбил девушку и скрылся с места происшествия

В селе Кочубеевское на Ставрополье подросток на автомобиле сбил 15-летнюю девушку. Трагедия произошла на парковке местного магазина — пострадавшая не выжила, а водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление краевого ГИБДД.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2106, совершая маневр обгона, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части на территорию парковки возле магазина, где сбил пешехода. От полученных травм на месте ДТП до приезда скорой помощи скончалась 15-летняя девочка. Водитель с места ДТП скрылся, бросив автомобиль и не оказав помощи ребенку», — сообщают в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД установили владельца автомобиля и позже выяснили, кто находился за рулем машины. «Предполагаемый виновник оказался всего годом старше своей жертвы. 16-летний водитель в силу возраста водительских прав не имеет. По его словам, он скрылся с места ДТП, так как испугался ответственности», — пояснили в управлении ГИБДД.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.