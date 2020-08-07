Анхар Кочнева не верит, что взрыв в Бейруте был случайным: "Это мог быть обстрел"

Журналист Анхар Кочнева, работающая на Ближнем Востоке, рассказала «Собеседнику», почему в Ливане верят в обстрел Бейрута как в причину страшного взрыва.

— В первый вечер после взрыва это был хаос: куча битого стекла, масса раненых. Город буквально разрывался от сирен скорой помощи, пожарных машин, сигнализации срабатывали — была дикая какофония, люди метались. На второй день все стали убирать, было уже спокойнее. А на третий день тысячи молодых людей приехали с разных концов страны, чтобы все убирать, расчищать. Они сделали невозможное — практически все улицы и многие квартиры помогли убрать буквально за сутки. Сейчас уже все прибрано и более или менее нормально. Те люди, которые пострадали и остались без жилья — их пытаются куда-то пристроить.

Анхар Кочнева // фото: соцсети

Я бы не сказала, что люди напуганы. Хотя выступали врачи, психологи, которые говорят, что есть дети, которые спать перестали, нервничают.

Сегодня была пресс-конференция главы государства, который озвучил в числе прочих версию, которую мы подозревали с самого начала — что это мог быть обстрел. Сейчас появилось видео, на котором люди показывают пальцем в небо, где что-то летит, потом раздается звук. И сегодня глава государства сказал, что, возможно, это была ракета.

Если это была провокация, ее цель — поменять структуру власти в стране, которая не нравится тем, кого отстранили от этой власти — европейским, израильским властям. Цель — это, возможно, навязать свои какие-то условия.

Это — удар в самое сердце. Будет проводиться расследование, откуда взялись эти удобрения, которые взорвались. Говорят, что их вот-вот должны были перевезти. Если кто-то устроил взрыв намеренно, то это был его последний шанс — успеть до перевозки. Мы живем в жутко циничное время, может быть все, что угодно.

Жертв много. Но полностью разрушенные здания — это единичные случаи. Да, много где повылетали стекла, слетела облицовка, разрушена внутренняя обстановка, но сам каркас зданий в большинстве случаев сохранился. Но для страны, которая фактически в состоянии дефолта, в экономическом кризисе — для нее это удар под дых. Это — добить, и чтобы не встала.

Опять же мы не должны забывать, что Ливан — интересная туристическая страна, она дешевле и во многом привлекательнее соседей. Ливан — единственный, кто в последнее время принимал туристов. Конечно, конкурентам из соседних стран это не нравилось. А сейчас, когда в 4 раза по отношению к доллару упала национальная валюта — самое оно сюда ехать. И это уже не первая история, когда туристический сезон в Ливане срывается трагическими событиями.