В Бейруте мощный взрыв разрушил дома. Предположительно, горел склад пиротехники

В Бейруте машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтун-бей и соседних кварталов, где произошел мощный взрыв. Об этом рассказывают сотрудники Международного комитета Красного креста.

Сначала местные жители наблюдали огромный столб дыма, а после случился мощный взрыв. По данным ливанских СМИ, причиной крупного ЧП мог стать пожар на одном из складов с пиротехникой, пишут «РИА Новости».

Несколько домов оказались разрушенными из-за взрывной волны. Под завалами находятся люди. Много граждан пострадали и имеют осколочные ранения из-за побившихся в диапазоне взрывной волны стекол.