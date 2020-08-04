На Алтае совершил жесткую посадку вертолет с двумя людьми на борту

На горе Белуха на Алтае вертолет Robinson совершил жесткую посадку. На борту находились пилот и один пассажир.

Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Посадка состоялась около 17:00 по местному времени (13:00 мск). По данным ведомства, пострадавших нет

На место происшествия прибыла следственная группа. Началась проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

В начале июля похожий инцидент произошел в Ростовской области. Тогда в результате жесткой посадки частного вертолета Ми-2 пострадали два человека, один из которых погиб. По данным МЧС, причиной аварии оказался отказ двигателя.