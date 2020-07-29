ФСБ задержала четверых уроженцев Средней Азии, готовящих убийства военнослужащих

ФСБ задержала участников ячейки террористической организации «Исламское государство» [также ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru], которая финансировала террористов и планировала нападения на российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Участниками преступной группировки являлись уроженцы одной из республик Средней Азии. Задержанных проверяют на причастность к вербовке россиян в состав террористических структур и пропаганде терроризма.

Члены ячейки намеревались убивать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. После совершенных преступлений они должны были выехать на территорию ближневосточного региона. По данным ФСБ, нейтрализованная ячейка действовала в Санкт-Петербурге. Задержано как минимум четверо участников этой ячейки.

«По месту проживания фигурантов изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности», — сообщили в ФСБ. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.