Пираты держат в плену семерых россиян у Гвинейского залива

Семеро граждан России находятся в плену у пиратов, захвативших 17 июля танкер Curacao Trader.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на посольство РФ в Нигерии.

«Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля сего года в 210 милях от побережья Бенина, находятся семь российских граждан», — говорится на странице посольства в Facebook.

Танкер для перевозки нефти под флагом Либерии, который вышел из порта Ломе (Того), был атакован в 230 морских милях к югу от нигерийского города Лагос. Судно принадлежит компании Curacao Trader Shipping.