Из-за задержек зарплаты рабочие устроили погромы на стройке завода "Газпрома"

Рабочие разгромили офис «Ренейссанс хэви индастриз» на стройке Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Видеозаписи с крушащими офис людьми в оранжевых костюмах и касках появились в соцсетях. В пресс-центре АГПЗ эти сведения подтвердили РИА Новости.

Отмечается, что «Рейнессанс» является подрядчиком, производящим строительные работы, а «инцидент произошел вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации», поясняют в пресс-службе.

По данным Telegram-канала издания Baza, сотрудникам три месяца не платили заработную плату, что и стало причиной протестов. Как заявляют в прокуратуре Амурской области, строители требовали увеличения оклада.

Разгонять митингующий пришлось ОМОНу, пишет Telegram-канал издания Readovka. Наиболее активные участники акции были задержаны. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, проверкой которого займутся следователи регионального следственного управления СКР. Также на место выехал Свободненский городской прокурор, он даст оценку соблюдения трудовых прав сотрудников предприятия.