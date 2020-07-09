В Венесуэле сбили частный самолет, летящий из Мексики

Военные Венесуэлы сбили неопознанный самолет с американским бортовым номером. Предположительно, воздушное судно принадлежало наркоторговцам.

Об этом пишет «РИА Новости».

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации», — сообщает Стратегическое командование Вооруженных сил Венесуэлы в Twitter.

Сообщение дополняют снимки сбитого судна, на которых хорошо различим бортовой номер N339AV. Накануне частный самолет марки Hawker 800 выполнял зарегистрированный полет на территории Мексики из центрального штата Толука на остров Косумель у побережья Кинтана-Роо.

Никакой дополнительно информации о грузе, экипаже и месте происшествия нет, но подобные инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков. В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил законодательную норму, которая позволяет сбивать любой самолет наркомафии, нарушающий воздушное пространство страны.