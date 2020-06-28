Хозяин турбазы под Мурманском открыл огонь по полицейским после ссоры с клиентом

Вечером 27 июня владелец турбазы «Экостровская» в Мурманской области открыл огонь из охотничьего карабина по сотрудникам полиции. Об этом пишет «Интерфакс».

Правоохранители прибыли на вызов очевидцев, которые рассказали: хозяин баз повздорил с одним из отдыхающих и угрожал ему пистолетом и топором.

От выстрелов никто не пострадал. Сами полицейские же сделали три предупредительных выстрела, после чего задержали мужчину 1971 года рождения.

Сейчас он задержан и доставлен в отделение полиции. Против него возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.