Трассу Москва – Челябинск перекрыли на 4,5 часа из-за ДТП с двумя жертвами

Движение по федеральной автотрассе М-5 «Урал» в Челябинской области пришлось остановить после аварии с грузовиком.

По данным ТАСС, происшествие случилось на 1648-м километре дороги, где идет ремонт. Столкнулись грузовой автомобиль и четыре легковушки, два человека погибли, трое пострадали. Трасса была перекрыта в течение четырех часов 30 минут, сейчас движение по ней восстановлено.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, авария произошло на 1649-м километре автодороги, грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями. В результате ДТП два человека погибли, еще семеро получили травмы, передает агентство. По словам водителя грузовика, причиной инцидента стал отказ тормозов.