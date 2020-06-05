В Магнитогорске мужчина получил удары дубинкой после отказа надеть маску

Пресс-служба УМВД по Челябинской области прокомментировала инцидент, произошедший на улице города Магнитогорска.

В интернет появилось видео, на котором сотрудник полиции удерживал пытавшегося отбиться от него мужчину за ноги. Спустя несколько секунд другой полицейский подбежал к гражданину и начал бить его резиновой дубинкой.

По данным МВД, мужчина, находясь в магазине, грубо ответил на претензию полицейских за нахождение без маски в торговом зале. После он отказался участвовать в составлении протокола.

Сейчас на гражданина составлены протоколы по статьям о неповиновении распоряжению полицейского и нарушению санитарного режима в условиях режима повышенной готовности. Также в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.