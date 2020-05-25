Число пострадавших в результате стрельбы на Каширском шоссе увеличилось до двух

Правоохранительные органы задержали восьмерых участников конфликта у ЖК «Ясный» на юге столицы, два человека ранены.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Ранее было известно об одном пострадавшем и троих задержанных.

«Пострадавших двое, это граждане 38 и 36 лет, проживающие в Мордовии и Самарской области. У них диагностированы множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц», – рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что на месте задержали троих жителей Оренбуржья и Подмосковья. Пятеро уроженцев Кавказа пытались скрыться на машине Ford Focus, но также были задержаны.

Предположительной причиной произошедшего называется бытовой конфликт или столкновение бизнес-интересов. У задержанных было найдено травматическое оружие.