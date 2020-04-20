Закрытый город под Красноярском заволокло дымом из-за горения нефтепродуктов

В Железногорске Красноярского края из-за пала травы воспламенились остатки горючих продуктов, над городом стоит дым.

Как сообщает NGS24.RU, Железногорск является закрытым городом, поэтому информации о происшествии ГУ МЧС по Красноярскому краю не предоставляет.

В городской администрации изданию рассказали, что на месте ЧП находится заместитель главы города по ЖКХ Алексей Сергейкин. «Возгорание в районе УМ и десятой подстанции. На место выехали расчеты ФПС № 2. Предварительно в результате пала травы произошло возгорание остатков нефтепродуктов. Причины уточняются», – написал чиновник в своем Instagram.

Лужа с ТСМ загорелась между проспектом Ленинградский и улицей Южной, сообщает газета «Наш Красноярский край» со ссылкой на группу «ЧП Железногорск» в социальной сети «ВКонтакте». Недалеко от места происшествия находятся садовые кооперативы.

Отмечается, что год назад на этом же месте произошел аналогичный пожар. Лужу с тех пор не ликвидировали, виновных не наказали.