В Кемерове при ЧП на предприятии по производству антифризов пострадали трое

Три человека пострадали в результате обрушения строящегося здания в Заводском районе Кемерова.

Авария произошла на территории ООО «Химпром», пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, люди получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Пострадавших доставили в медучреждение, сообщили в областном управлении МЧС. Там рассказали, что в здании частично обрушилось межэтажное перекрытие.

По данным базы СПАРК, компания «Химпром» зарегистрирована в Кемерове в 2004 году, она занимается производством хлористого кальция и автохимических жидкостей – антифризов, тосолов, теплоноситеей.