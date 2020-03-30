Заммэра Благовещенска, вернувшись из Таиланда, вручил подарки ветерану

Заместитель мэра города Благовещенск Игорь Берлинский отправился поздравлять 90-летнего ветерана войны, вернувшись из отпуска в Таиланде, передает «Медиазона» со ссылкой на «Сибирь.Реалии» и Amur INFO.

Город Благовещенск // Скриншот из Google Maps

Соблюдать двухнедельный обязательный карантин чиновник был не должен, так как вернулся с отдыха 17 марта, за несколько часов до введения соответствующего правила. При этом прокомментировать, насколько это обстоятельство помогло избежать возможного заражения Берлинский комментировать не стал.

О встрече с пенсионером Леонидом Куклиным заммэра отчитался у себя в Instagram, где разместил совместные фото, однако через некоторое время удалил их из социальной сети.