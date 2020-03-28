Пожарный сгорел при тушении камыша в Ростове-на-Дону

Днем 28 марта на Левом берегу Дона пожаром оказалось охвачено 25 гектаров камыша. На тушение крупного ландшафтного пожара были брошены силы 50 единиц техники, пожарный поезд и вертолет Ми-8. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ростовского областного управления МЧС.

Сообщается, что во время ликвидация огня погиб один сотрудник пожарной службы. Губернатор региона Василий Голубев выразил соболезнования родным погибшего. Также глава региона призвал правоохранительные органы тщательно разобраться с ситуацией: «Нет слов, когда находятся люди, которые искусственно создают такие пожары. Их надо жестко наказывать».

Возгорание произошло неподалеку от стадиона «Ростов Арена». Сайт Sport24 сообщает, что спортивное учреждение осталось нетронутым огнем.