Под Москвой у 93-летней женщины под предлогом денежной реформы отняли 160 тысяч

Полицейские Павлово-Посадсккого задержали подозреваемых в краже 160 тысяч рублей у труженицы тыла годов Великой Отечественной войны. Женщине 93 года, уточняет «МВД-медиа».

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие предполагает, что женщины проникли в квартиру пенсионерки под видом соцработниц. Они попросили пожилую гражданку показать свои сбережения и указали ей на то, что ее купюры якобы вышли из оборота и они обменяют их на новые. В итоге женщине был передан сверток, в котором вместо денег оказались пустые бумаги.

Оперативники смогли установить трансопртное средство, на котором передвигались подозреваемые и задержать их на дороге в городе Луховцы. Позже была установлена их причастность к похожему преступлению, когда 140 тысяч рублей лишилась 88-летняя пенсионерка.

Обе женщины находятся под стражей и им грозит до десяти лет лишения свободы.