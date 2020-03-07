Азербайджанский пограничник застрелен на границе с Арменией

Азербайджан возложил ответственность за убийство своего солдата на военные силы Армении, передает «Интерфакс».

Пограничник Эльтун Гараев погиб от огнестрельных ранений утром 7 марта. Инцидент произошел вблизи села Даш Салахлы Газахского района Азербайджана. «Это вторая кровавая провокация и преступление, совершенное вражескими силами на азербайджано-армянской границе за минувшую неделю. Всю ответственность за эти действия несет Армения», — утверждается в сообщении МИД Азербайджана.

Военная прокуратура Азербайджана совместно с государственной погранслужбой проводит следственные действия в связи с гибелью солдата. Ранее в результате обстрелов со стороны Армении погибло четыре азербайджанских пограничника.