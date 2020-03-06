Одесские шахматисты в Москве могли погибнуть от недостатка кислорода

В столичном управлении СКР сообщили об обнаружении тел шахматистов в квартире на улице Кастанаевской. РИА «Новости» уточняет, что речь идет о шахматисте, чемпионе Одессы и Украины, 27-летнем Станиславе Богдановиче и его 18-летней коллеге, студентке МГУ Александре Вернигоре.

РЕН ТВ пишет, что погибшие могли отравиться веселящим газом.

Руководитель отделения токсикологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин однозначно заявил, что Станислав и Александра умерли из-за нехватки кислорода. «Здесь однозначно, поскольку пакеты на голове, снижена концентрация кислорода, на этом фоне, по всей видимости, произошла гипоксия», — цитируют врача СМИ.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Известно, что незадолго до смерти Станислав Богданович стал жертвой мошенников. У него было украдено 25 тысяч долларов, большая часть которых составляла его выигрыш за три прошедших шахматных турнира.