У водохранилища в Воронежской области нашли тело пропавшего в январе чиновника

СУ СКР России по Воронежской области сообщило, что возле водохранилища поселка Рыбачий местный житель обнаружил труп 56-летнего мужчины, по факту пропажи которого было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тело принадлежат пропавшему 8 января замглавы Центра эффективности правительства Воронежской области Геннадию Атрещенкову. Об этом рассказала в своем Facebook его сестра Екатерина Атрещенкова. Региональный СК указывает, что человек, чье тело было найдено, также пропал 8 января.

В релизе ведомства говорится, что «внешних признаков насильственной смерти» на теле обнаружить не удалось. Назначены судебные экспертизы, объясняет начальник первого отдела по расследованию особо важных дел ведомства Андрей Шевелев. По его словам, расследование продолжается в рамках той же 105 статьи УК РФ («Убийство»).