Роспотребнадзор изучит салаты в Иркутске из-за отравления 10 человек

В иркутской сети продуктовых супермаркетов «Слата» началось эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора по факту отравления местных жителей, передает «Ирсити.ру».

Согласно информации областного Минздрава, на утро 4 марта в городской инфекционной больнице находится десять человек с пищевым отравлением, которые ранее употребляли готовые салаты, купленные в разных магазинах упомянутого ритейла.

Сейчас в цехах компании проводятся обследования, готовая продукция изъята с витрин, собранные материалы направлены в лаборатории. Также изучается документация производства. Сеть «Слата» сообщила агентству «Байкал 24», что работа цеха готовой продукции на их предприятии временно остановлена.

«АиФ» сообщает со ссылкой на Минздрав, что состояние отравившихся оценивается как легкое и средней степени тяжести.