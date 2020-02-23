В Южном Тушино мужчина открыл стрельбу по двоим избившим его людям

В Южном Тушино по адресу 2-ой Тушинский проезд, возле дома номер 8 двое избили мужчину, а он открыл по ним стрельбу из травматического пистолета, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы. Конфликт был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.

«Предварительно установлено, что между мужчиной и двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого они причинили ему телесные повреждения, а он произвел в их сторону выстрелы из, предположительно, травматического пистолета», — пояснили представители ведомства.

По официальным данным, стрелявший был госпитализирован с тяжелыми травмами, а двоим другим участникам потасовки медицинская помощь была оказана прибывшими на место врачами.

По информации источника ТАСС, мужчина произвел выстрелы в голову одного из участников и в ногу второго.

По факту инцидента проводится проверка, о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.