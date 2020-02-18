Полиция начала проверку после избиения педагога учеником в Пензенской области

В школе деревни Лавры в Псковской области на уроке произошел конфликт между преподавателем и учеником, который был запечатлен на видео и опубликован в сети.

На кадрах ролика видно, что подросток донимает учителя, демонстративно играя с зажигалкой. В итоге женщина не выдерживает, резко подходит к ученику и выдергивает из-под него стул. Ученик поднимается и дважды ударяет педагога кулаком в лицо.

«Мы дадим оценку, разберемся во всех обстоятельствах, которые привели к этому инциденту. Для нас подобного рода случаи являются вопиющими, они не должны происходить в школе, и никоим образом они должны повлиять на сам образовательный и воспитательный процессы», — цитирует ТАСС председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

Также свою проверку организует региональное управление МВД. Глава муниципалитета Марина Егорова сообщила журналистам, что сейчас у всех участников инцидента собираются объяснительные.