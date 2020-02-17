Летевший из Уфы в Пхукет Boeing 777 сел в Шереметьево из-за незакрытого люка

Самолет компании Nordwind Airlines, следовавший из Уфы в Таиланд, приземлился в Москве из-за технической неисправности.



Как пишет «Звезда» со ссылкой на директора по связям с общественностью авиакомпании Александра Сухорукова, экипаж пассажирского Boeing 777 принял такое решение в связи с тем, что на борту сработала сигнализация о неполном закрытии багажного люка.

«Варианта было два: либо совершать посадку в Уфе, но для этого необходимо было сбросить топливо, а аэропорт разрешения на эту процедуру не дал, либо возвращаться в Москву», – пояснил Сухоруков.

Воздушное судно благополучно приземлилось в московском аэропорту Шереметьево. Самолет заправили, после чего лайнер вылетел в Пхукет.

Лайнер вылетел из Шереметьево в 8:05 по московскому времени, в данный момент он движется по маршруту, передает «Интерфакс».