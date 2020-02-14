В Хабаровском крае выясняют причину смерти найденного у дороги тигренка

Специалисты устанавливают причину гибели тигренка, тело которого обнаружили на обочине лесной дороги под Хабаровском.

Как сообщается на сайте центра «Амурский тигр», труп хищника нашли в начале февраля в 17 метрах от проезжей части в районе имени Лазо Хабаровского края. Возраст животного, по предварительным оценкам, составлял около трех-четырех месяцев.

Мертвого тигренка заметил 4 февраля водитель лесовоза. Мужчина оповестил региональное министерство природных ресурсов, и на следующий день сотрудники «Амурского тигра» вместе со специалистами охотнадзора Хабаровского края выехали на обозначенное место.

Отмечается, что рядом с трупом обнаружены следы взрослого животного, предположительно матери тигренка. Судя по всему, тигрица охотилась на кабана.

Инспекторы провели первичный осмотр тела, а также изучили дорогу в обоих направлениях. Кроме того, были исследованы кюветы в радиусе 200 метров. «Следы, указывающие на смерть животного от рук браконьеров, не обнаружены. Версию о возможном столкновении с автомобилем проверят во время вскрытия. В настоящий момент наиболее вероятной причиной смерти является болезнь или истощение», – говорится в сообщении центра.