Турция заявила о "нейтрализации" 101 солдата Сирии в рамках ответа на удары

Министерство национальной обороны Турции объявило о нанесении ударов по 115 объектам правительственной армии Сирии, пишет ТАСС.

В военном ведомстве Турции отметили, что действовали в рамках права на самооборону. По их данным, войскам удалось поразить 115 целей. В том числе нейтрализован 101 солдат, подбиты три танка, один вертолет и две артиллерийские позиции.

За последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрелы сирийской армии, из-за чего они потеряли десять своих военных, а также погибли три мирных жителя.