"КоммерсантЪ" подтвердил информацию о гибели четырех спецназовцев ФСБ в Сирии

Одним из четверых погибших в Сирии спецназовцев ФСБ России оказался экс-сотрудник регионального управления ФСБ, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

Ранее об этом писал Telegram-канал Baza. «По предварительным данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки боевиков. Их нашли позже — застреленными», — сообщает издание.

Там также приводился список жертв боевиков. По данным «Базы», все они являлись сотрудниками управлений «С» и «К» Центра специального назначения ФСБ.