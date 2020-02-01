На Украине выясняются причины отключения третьего энергоблока Ровенской АЭС

В ночь на 1 февраля на Украине произошло отключение одного из энергоблоков Ровенской атомной электростанции (РАЭС).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского государственного предприятия «Энергоатом».

«1 февраля 2020 года в 02:24 произошло отключение энергоблока №3 Ровненской АЭС от энергосети. Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности», – говорится в сообщении. Отмечается, что радиационный фон на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Причины инцидента устанавливаются.

В январе прошлого года третий энергоблок РАЭС был отключен из-за неполадок, которые были быстро устранены. В апреле 2019 года на этом же энергоблоке произошел пожар.

АЭС расположена на северо-западе Ровенской области Украины. На ней задействованы четыре энергоблока общей мощностью 2835 МВт.