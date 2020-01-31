В Туве мужчина в больнице нанес ножевые ранения молодой сожительнице

В городе Кызыл, что располагается в Республике Тува, задержан 23-летний мужчина, который нанес ножевые ранения своей 19-летней сожительнице, пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в фойе больницы, где девушка находилась в связи с уходом за малолетним ребенком. Орудием преступления стал кухонный нож, которым мужчина нанес молодой матери множественные ранения.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол в соцсетях сообщил, что состояние девушки находится под особым контролем со стороны врачей. Утром 31 января ее перевели из реанимации в палату. С ребенком, который находится в больнице для удаления рубцов после ожогов, сейчас находится бабушка.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина зарезал беременную знакомую. «КП» писала, что мужчина действовал из ревности, а погибшая ранее писала на него заявление в полицию, но не добилась помощи.