После тройного убийства в красноярский поселок направлены бойцы МВД и Росгвардии

В поселке Дубинино Красноярского края были обнаружены тела трех человек с ножевыми ранениями, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Тела были найдены в одной из квартир поселка днем 29 января. По словам соседей убитых, двое из них (мужчина 44 лет и женщина 40 лет) ранее употребляли наркотические вещества. Про третьего мужчину 33 лет дополнительные данные не указаны.

Следственные органы намерены провести генетическую и судебно-медицинскую экспертизы.

Как сообщает пресс-служба МВД, на место были направлены сотрудники Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД, а для «проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий» туда также отправили войска Росгвардии, сотрудники главка и МО МВД России «Шарыповский». Причем эти мероприятия, как следует из релиза, направлены сразу на «пресечение и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота оружия, алкогольной продукции, безопасности дорожного движения, а также профилактику преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, совершения уголовно-наказуемых деяний лицами, состоящими на профилактических учетах и под административном надзором полиции».