ФСБ и МВД доправшивают пьяную пассажирку, "заминировавшую" самолет в Домодедово

В Москве задержали неадекватную женщину, которая грозилась взорвать прилетевший из Симферополя самолет авиакомпании S7.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, инцидент произошел в столичном аэропорту Домодедово днем в четверг, 30 января.

Отмечается, что после посадки прибывшего из Крыма лайнера одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, встала между рядами кресел и громко объявила, что внутри ее сумки якобы находится взрывное устройство. Никаких требований она не предъявляла, однако и не подпускала к себе членов экипажа и других пассажиров.

В пресс-службе авиагавани агентству рассказали, что из-за случившегося самолет компании S7 пришлось, согласно имеющимся правилам, отбуксировать на отдельную стоянку.

«Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — сообщили в Домодедово.

В настоящее время дебоширка задержана правоохранителями. «Новая газета» со ссылкой на telegram-канал Baza пишет, что сейчас женщину допрашивают сотрудники ФСБ и МВД.