При взрыве бытового газа в подвале дома в Махачкале пострадал 12-летний мальчик

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Махачкале пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Дагестану, взрыв прогремел в подвале дома на улице Гамидова. Уточняется, что пострадал проходивший мимо мальчик 2008 года рождения.

Отмечается, что серьезных повреждений в здании не выявлено, выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Угрозы обрушения нет.

По данным «Интерфакса», ребенка увезли в Детскую республиканскую клиническую больницу, он получил легкие травмы.

Причиной взрыва пока называют брошенную мальчиком спичку.