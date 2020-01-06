Россиянин погиб при сходе лавины на грузинском горнолыжном курорте Гудаури

Спасатели обнаружили тело гражданина России, который погиб в результате схождения лавины на горнолыжном курорте в Грузии.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии, сход лавины произошел накануне, 5 января, на курорте Гудаури (край Мцхета – Мтианети). Спасатели искали пропавшего на протяжении суток. «Уже сегодня сотрудники службы спасения обнаружили туриста из РФ мертвым», – рассказала представитель ведомства.

В настоящий момент тело погибшего доставлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии («Причинение смерти по неосторожности»). Наказание по ней предполагает ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет.