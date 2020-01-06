Двое погибли при ДТП под Тюменью с участием автобуса из Таджикистана

На автотрассе в Тюменской области грузовик врезался в пассажирский автобус, в результате аварии погибли оба водителя.

Как пишет Znak.com со ссылкой на областное управление ГИБДД, авария произошла на 266-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. По предварительной информации, водитель автобуса делал разворот, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с грузовиком.

Уточняется, что в автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 человек. Семеро из них получили травмы. Водитель и пассажир грузовика погибли на месте.