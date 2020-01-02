ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Магасе

Террористы из ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии, передает Site Intelligence Group.

Во второй половине дня 31 декабря трое вооруженных людей напали на сотрудников поста ДПС в Магасе, писал «Интерфакс». Предполагается, что сначала нападавшие на автомобиле сбили одного сотрудника и нанесли ему ножевые ранения. После они напали на экипаж ДПС. Проезжавший мимо сотрудник ДПС открыл огонь по пострадавшим из пистолета, а сам получил легкое ножевое ранение.

«МБХ медиа» пишет, что двое нападавших были убиты ответным огнем, а третий нападавший — ранен. В МВД Ингушетии назвали имена подозреваемых: 23-летний Ахмед Имагожев и 18-летний Микаил Мизиев. Оба они имели отношение к местному центру культурного развития. Ранее в учреждении были проведены обыски.

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