Прокуратура проведет проверку в связи с выездом самолета на грунт в Шереметьево

Утром 27 декабря в аэропорту «Шереметьево» самолет SSJ100, следующий из Москвы в Самару, выкатился на грунт. Официальный представитель аэропорта Роман Генис заявил «Интерфаксу», что инцидент произошел в пределах перрона.

Пассажир, находившийся на борту, утверждает в комментарии каналу «360», что при резком торможении в момент происшествия некоторые люди ударились головами о спинки передних кресел. Он утверждает, что в момент выкатывания судно сильно накренилось, а переднее шасси почти наполовину погрузилось в грунт.

Всего на борту находились 79 человек, включая пять членов экипажа. Все они были эвакуированы через заднюю дверь самолета. Рейс был перенесен, а воздушное судно решили заменить.

Информированный источник «Интерфакса» предполагает, что причиной выезда на грунт могла стать скользкая рулежная дорожка, но в пресс-службе аэропорта это уже опровергли, пишет АГН «Москва».

Инцидент обошелся без пострадавших, но Московская межрегиональная транспортная прокуратура намерена провести проверку по факту происшествия, пишет ТАСС.